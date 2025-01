Largo: chiffre d'affaires historique en 2024 information fournie par Cercle Finance • 21/01/2025 à 12:25









(CercleFinance.com) - Largo s'inscrit en hausse mardi à la Bourse de Paris après avoir fait état d'un chiffre d'affaires 'historique' en 2024 et de perspectives encourageantes pour l'exercice 2025.



Le spécialiste du reconditionnement de produits high-tech indique avoir généré l'an dernier un chiffre d'affaires de 34,8 millions d'euros, faisant apparaître une hausse de l'activité de 64%.



Dans un communiqué, Largo explique la forte croissance de ses revenus par la montée en puissance de son activité de partenariats avec les opérateurs, dont celui conclu avec Orange, un métier qui est désormais le contributeur majoritaire du chiffre d'affaires annuel (58% des ventes contre 11% en 2023).



La société dit par ailleurs poursuivre sa dynamique d'amélioration des marges, anticipant une amélioration 'significative' de son Ebitda au second semestre 2024 par rapport au premier.



S'agissant de ses perspectives, Largo dit prévoir la poursuite de son développement commercial et de l'amélioration des indicateurs de rentabilité cette année.



A la Bourse de Paris, l'action Largo progressait de 1,2% mardi après avoir bondi de plus de 7% en début de matinée.



Dans une note de réaction, les analystes de TP ICAP Midcap évoquent une 'tendance d'activité qui reste bonne' ainsi qu'une dynamique embarquée appelée à 'perdurer'.





Valeurs associées LARGO 2,64 EUR Euronext Paris +3,12%