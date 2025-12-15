Largo annonce son agenda financier 2026

Sainte-Luce-sur-Loire – 15 décembre 2025 – 18h00 CET : Largo (FR0013308582 – ALLGO), acteur industriel français éco-responsable et expert du reconditionnement de produits high-tech, annonce son agenda financier 2026.
Chiffre d’affaires annuel 2025 : 22 janvier 2026
Résultats annuels 2025 : 2 avril 2026
Chiffre d’affaires 1er trimestre 2026 : 23 avril 2026
Chiffre d’affaires semestriel 2026 : 23 juillet 2026
Résultats semestriels 2026 et Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2026 : 15 octobre 2026
Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : largo@newcap.eu
