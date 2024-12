Largo annonce son agenda financier 2025

Sainte-Luce-sur-Loire – 18 décembre 2024 – 8h00 CET : Largo (FR0013308582 – ALLGO), acteur industriel français éco-responsable et expert du reconditionnement de produits high-tech, annonce son agenda financier 2025.



Chiffre d’affaires annuel 2024 : 21 janvier 2025

Résultats annuels 2024 : 3 avril 2025

Chiffre d’affaires 1er trimestre 2025 : 24 avril 2025

Chiffre d’affaires semestriel 2025 : 22 juillet 2025

Résultats semestriels 2025 et Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2025 : 16 octobre 2025



(*) : Les communiqués seront diffusés avant ouverture des marchés. Informations soumises à modification.



