Largo annonce son agenda financier 2022

Largo (FR0013308582 – ALLGO), acteur éco-responsable français expert du reconditionnement, annonce aujourd'hui son agenda financier 2022.



À propos de LARGO :



Créé en 2016, Largo est un Groupe fondamentalement engagé dans l’économie circulaire. Avec plus de 50 collaborateurs basés à Nantes Largo reconditionne des Smartphones, des tablettes ou des ordinateurs portables. Positionné sur l’ensemble de la chaîne de valeur, du sourcing au reconditionnement jusqu’à la distribution, Largo ambitionne d’être l’acteur de référence du reconditionnement responsable. Précurseur en matière de transparence, Largo a investi en 2018 dans un outil de production perfectionné qui lui permet d’optimiser ses process et la qualité́ de ses produits.

Entièrement internalisé en France, le site de reconditionnement offre une maitrise de chaque étape clé : réception, tests, réparation, contrôle qualité́ et SAV. Depuis sa création, Largo a déjà̀ reconditionné plus de 170 000 Smartphones et réalisé́ un chiffre d’affaires de près 10,3 M€ en 2020.

Pour plus d’informations : www.largo.fr



Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : largo@newcap.eu