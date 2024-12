Largo annonce la signature d’un partenariat stratégique avec Bouygues Telecom

Sainte-Luce-sur-Loire – 12 décembre 2024 – 8h00 CET : Largo (FR0013308582 – ALLGO), acteur industriel français éco-responsable et expert du reconditionnement de produits high-tech, annonce la signature d’un partenariat stratégique avec un nouvel opérateur de premier plan, Bouygues Telecom, pour la commercialisation de ses smartphones reconditionnés.





Christophe Brunot et Frédéric Gandon, Co-fondateurs de Largo déclarent : « Nous sommes très fiers d’avoir été sélectionné par un opérateur aussi prestigieux que Bouygues Telecom pour enrichir leur offre de produits reconditionnés. Ce partenariat représente une nouvelle étape commerciale majeure grâce au maillage national et à la diversité de la clientèle de Bouygues Telecom ».





Eric Laurent, Directeur des Achats de Bouygues Telecom, ajoute : « Ce partenariat de distribution avec Largo vient enrichir notre offre de smartphones reconditionnés, en réponse à la demande croissante des clients pour ces produits. C’est un pas de plus dans notre politique environnementale pour limiter l’empreinte carbone des usages numériques. »





