Sainte-Luce-sur-Loire (France), le 10 juin 2021 - 08h45 CEST- LARGO (FR0013308582 - ALLGO), acteur éco-responsable français du reconditionnement, annonce aujourd'hui la signature d'un contrat avec Digicel, l'un des principaux leaders télécoms de la Caraïbe, pour la commercialisation de ses Smartphones reconditionnés.



Dans le cadre de ce partenariat, Digicel proposera à ses clients à travers ses quatre agences clients et ses soixante boutiques réparties sur les Antilles-Guyane (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Saint-Martin) une offre de Smartphones reconditionnés. Les Smartphones reconditionnés par Largo seront proposés à la vente dans les boutiques de l'opérateur conjointement à la souscription d'une offre Digicel (pré ou postpayée). Ces offres seront mises en avant à travers des campagnes de communication spécifiques et bénéficiera d'une forte visibilité sur le réseau de distribution de Digicel.



