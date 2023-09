LARGO annonce l’obtention du Label RecQ récompensant la qualité de son reconditionnement

Sainte-Luce-sur-Loire – 27 septembre 2023 – 7h30 CEST : Largo (FR0013308582 – ALLGO), acteur industriel français éco-responsable et expert du reconditionnement de produits high-tech, annonce aujourd’hui l’obtention du Label RecQ, Reconditionnement de Qualité, pour l’ensemble de ses produits reconditionnés.



Christophe Brunot et Frédéric Gandon, Co-fondateurs de Largo déclarent : « Nous sommes ravis d’annoncer l’obtention du label RecQ qui vient attester la qualité et la transparence de notre processus industriel et récompenser les efforts de l’ensemble de nos collaborateurs. Au fil des années, nous nous sommes attachés à améliorer la totalité de notre chaîne de valeur : de la collecte des produits à la distribution en passant par le reconditionnement. Cette récompense est une étape qui s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de notre activité et permet de garantir auprès de nos clients particuliers et professionnels de la très grande qualité de nos produits reconditionnés. »



