Largo affirme ses engagements RSE par la signature d’un double partenariat associatif avec Sea Shepherd et Toit à Moi

• L’engagement de Largo : apporter un soutien matériel et financier aux associations par le don de téléphones, de tablettes et d’ordinateurs, mais aussi par un système de versement par commande effectuée sur le site web du reconditionneur Largo.fr



Largo (FR0013308582 – ALLGO), l’acteur français éco-responsable expert du reconditionnement, annonce la signature de deux conventions associatives, Sea Shepherd France et Toit à moi, et confirme une politique de responsabilité sociale et écologique engagée et de premier plan.



