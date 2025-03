Largo accélère son développement commercial avec le lancement de son extranet de vente en ligne dédié aux professionnels de la distribution

Sainte-Luce-sur-Loire – 4 mars 2025 – 7h45 CET : Largo (FR0013308582 – ALLGO), acteur industriel français éco-responsable et expert du reconditionnement de produits high-tech, franchit une nouvelle étape stratégique avec le lancement de son extranet de vente en ligne en France, Belgique et Suisse, dédié aux professionnels de la distribution.



Conçu pour répondre à leurs besoins, ce nouvel outil offre un accès en temps réel au stock disponible, une saisie de commande simplifiée et une livraison express. Avec cette solution agile et sur-mesure, Largo renforce son engagement sur un marché à fort potentiel.



Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : largo@newcap.eu