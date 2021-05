LARGE SUCCÈS DE L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT INITIÉE PAR ALPHATEC HOLDINGS VISANT LES ACTIONS ET OCEANES D'EOS IMAGING

ATEC obtient plus de 89 % des actions ordinaires et des droits de vote d'EOS au 13 mai 2021.





Paris, le 12 mai 2021, 7h00 CEST - Les sociétés Alphatec Holdings Inc. (Nasdaq: ATEC) et EOS imaging, S.A., se félicitent du large succès de l'offre publique d'achat déposée par la société Alphatec Holdings visant les actions et OCEANEs d'EOS imaging, dont les résultats ont été publiés le 10 mai 2021 par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), et dont les opérations de règlement / livraison sont prévues le 13 mai 2021.