Large cap vs small cap : le match

(Crédits photo : Unsplash - )

Dans le domaine de l'investissement dans les actions, il existe généralement deux catégories d'actions importantes : les large caps et les small caps. Chaque option présente des avantages, des limites et des facteurs à prendre en compte pour ceux qui cherchent à créer un portefeuille d'actions. Découvrons-en plus dans cet article.

Qu'est-ce qu'une large cap ?

Les entreprises de grande capitalisation, aussi appelées large caps ou big caps, font référence aux (très) grandes sociétés cotées en bourse. On parle généralement de large caps lorsque la capitalisation boursière de ces sociétés évolue généralement entre 10 et 200 milliards de dollars.

Ces grandes entreprises ont souvent une solide réputation et occupent une position de leader dans leurs secteurs respectifs. En général, ces grandes sociétés sont perçues comme des placements moins risqués que les plus petites entreprises.

Quels sont les avantages et les inconvénients d'une large cap ?

Les actions de grande capitalisation sont les moteurs du marché boursier. Elles représentent fréquemment les sociétés les plus solides et les plus prestigieuses, ce qui entraîne des revenus stables et parfois une distribution constante de dividendes.

En tant que chefs de file dans leurs industries, les large caps sont largement incluses dans les principaux indices boursiers et facilement disponibles avec la plupart des courtiers en Bourse.

Ces sociétés sont aussi généralement plus faciles à comprendre que les small caps, car de nombreuses informations et analyses publiques sont disponibles aux investisseurs. De plus, ces entreprises se doivent de publier des informations transparentes sur leurs performances financières.

Investir dans les large caps est généralement perçu comme une alternative plus sécurisée qu'investir dans les sociétés de taille plus modeste comme les small caps en raison de leur historique solide et de leur stabilité.

Néanmoins, même si les sociétés à forte capitalisation peuvent se montrer innovantes, leur nature d'acteurs plus établis se traduit fréquemment par un rythme de croissance plus modéré que celui des entreprises en pleine expansion.

Ces mastodontes ne peuvent en effet pas ajuster leurs stratégies à un rythme aussi rapide que les plus petites entreprises en réponse aux changements des tendances du marché.

Qu'est-ce qu'une small cap ?

Les petites capitalisations, aussi connues sous le nom de small caps, sont souvent de jeunes entreprises en plein essor, qui ont le potentiel de réaliser des gains importants à l'avenir.

La capitalisation boursière de ces entreprises se situe généralement dans une fourchette allant de 300 millions à 2 milliards de dollars.

Les petites capitalisations ne sont peut-être pas encore très connues, mais elles ont le potentiel d'avoir un impact significatif dans notre économie à l'avenir. Naturellement, elles présentent un niveau de risque plus élevé que les large caps en raison de leur taille relativement petite et de leur histoire moins bien établie.

Quels sont les avantages et les inconvénients d'une small cap ?

Les entreprises de petite taille représentent la facette à la fois la plus stimulante et la plus risquée du marché boursier.

Ces petites sociétés présentent en effet un potentiel de croissance non négligeable, souvent plus élevé que celui des grandes entreprises déjà bien établies. Elles possèdent une grande capacité d'adaptation et peuvent rapidement s'ajuster aux nouvelles tendances.

Cependant, les actions des petites entreprises peuvent être sujettes à des variations de prix considérables en raison de leur volatilité et de leur faible liquidité. Il peut en effet parfois s'avérer compliqué de céder des actions de small caps rapidement et au prix demandé.

De plus, la possibilité de faillite est généralement plus grande pour une entreprise de petite taille que pour une grande entreprise solidement établie. Le manque d'expérience potentiel des équipes de direction de small caps pourrait aussi poser un défi dans le temps.

Trouver des informations complètes et des analyses fiables sur les petites capitalisations peut aussi être plus difficile que pour les entreprises de plus grande taille, car les médias et analystes financiers suivent souvent davantage les large caps.

Comment choisir entre small cap et large cap dans sa stratégie ?

Les small caps représentent un placement à haut risque. Elles offrent des gains alléchants, mais demandent une disposition à prendre des risques plus importants. Elle requiert également plus de temps pour avoir une meilleure connaissance de la société et de son domaine d'activité.

Les actions à grande capitalisation sont associées à des sociétés bien établies qui ont fait leurs preuves. Cela se traduit généralement par une stabilité et un profil de risque plus faible que les sociétés plus petites, ce qui en fait un choix populaire pour les investisseurs qui préfèrent une approche plus conservatrice. D'un autre côté, opter pour la stabilité peut se traduire par un taux de croissance plus lent.

Si vous êtes prêt à prendre certains risques pour obtenir un rendement potentiellement plus élevé et que vous n'avez pas besoin que vos fonds soient rapidement disponibles en cas d'urgence, vous pourriez vouloir vous tourner vers les small caps. À l'inverse, si vous souhaitez vous positionnez sur une entreprise ayant un historique plus important et une certaine position dominante dans son secteur d'activité, vous devriez investir dans des large caps.

Il est impératif pour la plupart des investisseurs de constituer un portefeuille bien diversifié pour diminuer le niveau de risque global. Investir dans des actions small caps et large caps adapté à votre niveau de tolérance au risque et à la durée de votre investissement pourrait être une décision plus intéressante que de simplement choisir entre large caps et small caps.