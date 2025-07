Largardère: renoue avec les bénéfices au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 18:05









(Zonebourse.com) - Au premier semestre 2025, Lagardère affiche des résultats solides, avec un chiffre d'affaires en hausse de 3,8 % à 4,35 MdsEUR (+3 % en organique).



Le résultat opérationnel atteint un niveau record de 225 MEUR, en progression de 5,8 % sur un an. Cette performance s'appuie sur la croissance de Lagardère Travel Retail (+5,1 % de CA et +8,3 % de résultat opérationnel) et la bonne tenue de Lagardère Publishing (+3,1 % de CA), malgré un léger recul de son résultat opérationnel à 106 MEUR.



Le résultat net part du Groupe ressort à 24 MEUR, contre une perte de 20 MEUR au S1 2024.



Le résultat net ajusté bondit à 72 MEUR, soit un doublement sur un an. Le free cash-flow s'établit à 14 MEUR, impacté par une hausse des impôts payés et du besoin en fonds de roulement. L'endettement net est réduit de 259 MEUR sur 12 mois, ramené à 1,996 MdEUR.



Arnaud Lagardère souligne la ' complémentarité des activités ' et la ' très bonne génération de trésorerie '. Le groupe entend poursuivre sa stratégie de désendettement tout en maintenant une politique de dividende régulière et des investissements ciblés pour soutenir la croissance future.





