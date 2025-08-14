Lanxess : résultats dégradés, objectif abaissé

(AOF) - En raison d’une faiblesse du marché mondial, les résultats de Lanxess ont reculé au deuxième trimestre. Le chiffre d’affaires du chimiste de spécialité s’est replié de 12,6%, à 1,466 milliard d’euros. Parallèlement, l’Ebitda avant effets exceptionnels est passé de 181 à 150 millions d’euros, soit une baisse de 17,1%. Enfin, la perte nette s’est creusée en s’installant à 45 millions d’euros, contre 16 millions d’euros un an plus tôt.

Pour Matthias Zachert, le directeur général de Lanxess : " l'environnement économique s'est à nouveau fortement dégradé ces derniers mois. De plus, les négociations tarifaires en cours avec les États-Unis suscitent une forte incertitude sur le marché et aggravent la situation de l'industrie chimique européenne. Aucune amélioration de la situation économique n'est actuellement en vue. Pour nous, cela signifie continuer à nous concentrer pleinement sur l'optimisation de notre positionnement sur le marché, ainsi qu'en termes de coûts, de structures et de processus. Lorsque l'économie reprendra, nous serons prêts et en mesure de répondre à la demande supplémentaire de manière beaucoup plus efficace et rentable ".

Pour l'ensemble de l'exercice 2025, Lanxess a révisé à la baisse son objectif d'Ebitda avant effets exceptionnels qui est désormais attendu entre 520 et 580 millions d'euros, contre une précédente fourchette de 600 à 650 millions d'euros.

