Lanxess: plongeon après un avertissement sur résultats information fournie par Cercle Finance • 20/06/2023 à 14:10









(CercleFinance.com) - Lanxess dévisse de 15% à Francfort, lourdement sanctionné pour un avertissement sur résultats lancé par le chimiste de spécialités, au vu d'une 'demande généralement très faible combinée à la poursuite des effets de déstockage des clients'.



Le groupe allemand s'attend ainsi à un EBITDA hors exceptionnel du deuxième trimestre d'environ 100 millions d'euros, niveau inférieur aux attentes moyennes actuelles du marché, et alors qu'il l'attendait à peu près stable par rapport au premier trimestre.



Prévoyant aussi que la faiblesse se poursuive au second semestre, Lanxess anticipe désormais de 600 à 650 millions d'euros d'EBITDA hors exceptionnel pour l'exercice 2023, à comparer à une fourchette-cible précédente de 850-950 millions.





Valeurs associées LANXESS XETRA -13.52%