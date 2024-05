Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lanxess: pénalisé par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 17/05/2024 à 15:44









(CercleFinance.com) - Lanxess recule de plus de 3% à Francfort, pénalisé par une dégradation d'opinion chez Jefferies de 'conserver' à 'sous-performance' sur le titre du groupe allemand de chimie de spécialité, avec un objectif de cours abaissé de 24 à 22 euros.



'Bien que les premiers signes de reprise de la demande représentent un élément positif à court terme, nous pensons que le risque entourant son caractère durable impliquerait que le risque financier serait trop élevé', explique le broker.





Valeurs associées LANXESS XETRA -3.52%