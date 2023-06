Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lanxess: pénalisé par des dégradations de brokers information fournie par Cercle Finance • 21/06/2023 à 16:00









(CercleFinance.com) - Lanxess recule de près de 2% à Francfort, sous le poids de dégradations de recommandations de la part de brokers, dégradations consécutives à l'avertissement sur résultats lancé lundi soir par le groupe de chimie de spécialité.



Ainsi, Stifel est passé de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours ramené de 51 à 33 euros, pointant une baisse de l'EBITDA ajusté en comparaison annuelle 'trop significative pour convaincre les marchés de la meilleure résilience du nouveau portefeuille'.



De même, Jefferies a dégradé son conseil sur Lanxess de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours abaissé de 40 à 28 euros, dans le sillage d'une réduction de 24% en moyenne de ses hypothèses d'EBITDA pour le groupe allemand.





Valeurs associées LANXESS XETRA -1.01%