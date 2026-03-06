Lanxess en forte baisse, le groupe va devoir patienter pour céder sa participation dans Envalior
Envalior est une entreprise mondiale de chimie spécialisée dans les matériaux plastiques techniques utilisés dans de nombreux secteurs industriels. Elle est née de la fusion de DMS Engineering Materials et Lanxess High Performance Materials. Ses actionnaires sont Advent HoldCo et Lanxess.
En septembre dernier, Lanxess avait proposé à la vente sa participation dans cette coentreprise à son partenaire. Advent HoldCo justifie cette décision en invoquant la clause de condition de financement convenue par contrat. Lanxess précise qu'en conséquence, les périodes supplémentaires de cession et d'achat de ses actions dans Envalior prévues pour les années 2027 et 2028 s'appliquent désormais.
Pour Jefferies, les investisseurs vont devoir faire face à une année supplémentaire de levier financier élevé, à un flux de trésorerie disponible limité et à un refinancement en octobre 2026 à un coupon plus élevé. La banque d'investissement américaine estime que la marge de liquidité reste suffisante pour gérer l'échéance obligataire d'octobre, mais que cela ne résout pas le problème structurel : les actionnaires ont besoin d'une amélioration significative du bilan pour provoquer une revalorisation du titre, et le report de la monétisation de la participation prolonge cette incertitude dans un environnement opérationnel faible. La recommandation est à neutre, avec une cible de cours de 17 euros.
De son côté, DZ Bank révèle qu'Advent HoldCo a désormais l'obligation de racheter la part de Lanxess dans Envalior au 1er avril 2028. Le prix est estimé à environ 900 millions d'euros, auxquels s'ajoute le remboursement d'un prêt d'actionnaire de 200 millions d'euros plus intérêts. Les analystes regrettent que ce retard impact la stratégie de désendettement de Lanxess et pèse sur son cours de bourse, même s'ils ne considèrent par cela comme une menace fondamentale. Sur Lanxess, ils sont à conserver et visent 21 euros.
