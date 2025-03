Lanxess: délaissé après ses résultats et perspectives information fournie par Cercle Finance • 20/03/2025 à 10:57









(CercleFinance.com) - Lanxess dévisse de 9% à Francfort, le chimiste de spécialités ayant déclaré, lors de la publication de ses résultats 2024, s'attendre à ce que 'l'environnement économique et géopolitique reste difficile' pour l'exercice qui commence.



Il anticipe en 2025 une croissance opérationnelle d'environ 10% de l'EBITDA avant éléments exceptionnels sur une base ajustée, grâce notamment à des effets persistants du plan d'action 'Forward !', pour atteindre un niveau compris entre 600 et 650 millions d'euros.



Son plan d'action lui ayant permis de réduire considérablement ses coûts, Lanxess a vu son EBITDA avant exceptionnel augmenter de 19,9% pour atteindre 614 millions d'euros en 2024, malgré un chiffre d'affaires en baisse de 5% à 6,37 milliards.



Le groupe allemand prévoit de proposer à son AG du 22 mai prochain de verser un dividende stable à 0,10 euro par action au titre de 2024, un montant qui 'reflète l'accent mis par la société sur la réduction de sa dette financière nette'.





Valeurs associées LANXESS 28,390 EUR XETRA -7,88%