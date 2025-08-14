Lanxess creuse ses pertes au T2 et abaisse sa prévision annuelle
information fournie par Cercle Finance 14/08/2025 à 09:55
L'EBITDA ajusté (hors éléments exceptionnels) a reculé de 17,1% sur un an, à 150 MEUR, contre 181 MEUR au T2 2024. Cette baisse reflète notamment une demande plus faible dans l'ensemble des segments et l'impact de la cession de l'activité Urethane Systems, finalisée le 1er avril 2025.
Le chiffre d'affaires a diminué de 12,6%, à 1,47 milliard EUR, contre 1,68 MdEUR un an plus tôt. Malgré ce repli, le groupe a généré un free cash flow positif de 31 MEUR sur le trimestre.
La dette financière nette a été réduite de 13,1%, passant de 2,38 MdEUR à 2,07 MdEUR, notamment grâce au produit de la cession d'Urethane Systems, utilisé pour le remboursement d'une obligation de 500 MEUR arrivée à échéance en mai 2025.
Dans les segments, la division Consumer Protection a vu son chiffre d'affaires reculer de 12,8% à 489 MEUR, mais son EBITDA ajusté a progressé de 8,8% à 87 MEUR, grâce à un meilleur mix-produit, une indemnisation d'assurance et des économies issues du plan 'FORWARD!'. Les autres divisions (Specialty Additives et Advanced Intermediates) affichent des reculs à la fois de leur chiffre d'affaires et de leur rentabilité.
'Nous restons pleinement concentrés sur l'atteinte du meilleur positionnement possible. Lorsque l'économie repartira, nous serons prêts à y répondre efficacement et de manière rentable', a commenté Matthias Zachert, le CEO.
En raison de la faiblesse persistante de la demande, le groupe a abaissé sa prévision d'EBITDA ajusté pour l'année 2025, désormais attendu entre 520 et 580 MEUR, contre une fourchette précédente de 600 à 650 MEUR. Cette nouvelle estimation inclut un impact négatif de 10 MEUR lié à des restrictions d'approvisionnement en chlore.
Le titre cède plus de 3% à Francfort après cette publication.
Valeurs associées
|23,320 EUR
|XETRA
|-4,03%
