Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lanson-BCC: résultat net accru de 15% au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 11/09/2023 à 08:00









(CercleFinance.com) - Lanson-BCC a publié vendredi soir, pour le premier semestre 2023, un résultat net en progression de 14,7% à près de 11,6 millions d'euros, et un résultat opérationnel courant (ROC) en hausse de 47,4% à plus de 19,2 millions.



Cette croissance des résultats de la maison de champagne s'est appuyée sur l'amélioration du mix prix/produits et de la création de valeur, tandis que son chiffre d'affaires, à près de 109,1 millions d'euros, a diminué de 5,2% en comparaison annuelle.



En l'absence de visibilité sur la fin de l'année, Lanson-BCC n'a pas publié de prévisionnel pour l'ensemble de l'exercice, mais estime que 'la belle vendange 2023 en cours venant renforcer celle de 2022 devrait permettre une reprise des volumes à moyen terme'.





Valeurs associées LANSON-BCC Euronext Paris 0.00%