Lanson-BBC : résultats semestriels mitigés et absence de visibilité

(AOF) - Le groupe Lanson-BBC a vu son chiffre d’affaires progresser de 4,8 %, à 92,05 millions d’euros au cours du premier semestre, dans un marché du Champagne en recul de 1,2 % en volume sur la même période. Parallèlement, la marge brute s’est affaissée de 4,2 %, en passant de 50,44 à 48,31 millions d’euros. Enfin, le résultat net a été quasiment divisé par deux en s’installant à 1,87 million d’euros contre 3,71 millions d’euros un an plus tôt.

Lanson-BBC a décidé de ne pas communiquer de prévisions annuelles dans un contexte économique et géopolitique incertain et en l'absence de visibilité sur la fin de l'année.

