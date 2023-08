- La société de gestion britannique Lansdowne Partners vient de boucler l’acquisition de Crux Asset Management, boutique londonienne fondée en 2014 par Richard Pease. Lansdowne prendra le contrôle total de Crux, qui gère environ 1 milliard de livres.L’acquisition, qui avait été annoncée le 31 mai 2023, a été approuvée par la Financial Conduct Authority. Elle permet à Lansdowne d’élargir son offre de fonds Ucits.Comme prévu, Daniel Avigad reprendra la gestion du TM Crux European Special Situations et Crux (Lux) European Special Situations le 1er septembre, suite au départ de Richard Pease fin août. Les autres fonds de Crux continueront d’être gérés par leur gérant actuel. A lire aussi: Crux AM veut s’étendre à l’international

Laurence Marchal