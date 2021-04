Lannebo recrute le responsable de la gestion des actions de SEB IM

(NEWSManagers.com) - La boutique de gestion suédoise Lannebo a recruté Per Trygg, l' actuel responsable de la gestion des actions de SEB Investment Management, la société de gestion de la banque suédoise SEB.

Au sein de l' équipe petites capitalisations de Lannebo, il sera gérant principal de Lannebo Småbolag Select et fera partie de l'équipe de direction de Lannebo Småbolag.

Per Trygg est actuellement en charge des fonds SEB Sverigefond Småbolag C/R, SEB Sverigefond Småbolag et SEB Fastighetsfond Norden. Il est aussi responsable de la gestion des petites capitalisations suédoises et nordiques de SEB en plus de ses autres fonctions.

Dans le cadre de la prise de fonction de Per Trygg cet été, Mats Gustafsson, actuellement responsable de Lannebo Småbolag Select, se concentrera pleinement sur son rôle de responsable des questions de gouvernance et travaillera également sur les questions de développement durable au sein de Lannebo.