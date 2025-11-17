LandBridge perd du terrain, le sponsor PE réduisant sa participation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 novembre -

** Les actions de LandBridge LB.N , sont en baisse de 2,1 % à 73 $ en pré-marché après la publication d'une offre secondaire

** LB, basée à Houston, lance () une offre de 2,5 millions d'actions par Landbridge Holdings LLC, contrôlée par la société de capital-investissement Five Point Energy

** Avec la vente, les avoirs de Five Point passent à ~48,6 millions d'actions de classe B sur les ~77,1 millions d'actions totales en circulation de LB, selon le prospectus de l'offre

** Goldman Sachs est l'unique teneur de livre de l'offre

** Les actions ont clôturé vendredi en hausse de 2 % à 74,54 $. L'action a augmenté de 40% au cours du mois dernier, ce qui représente une hausse de 15% depuis le début de l'année

** 5 des 9 analystes estiment que l'action est "achetée", 4 estiment qu'elle est "conservée"; la prévision médiane est de 74 $, selon LSEG

** LB a fait son introduction en bourse en juin 2024 () au prix de 17 $