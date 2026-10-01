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Lancement mondial d'un produit cosmétique à base d'acide propionique 100% naturel d'AFYREN
information fournie par Boursorama CP 01/10/2026 à 07:50

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- Un nouveau produit cosmétique formulé avec un ingrédient d'AFYREN désormais disponible pour les professionnels des soins de la peau et le grand public

- AFYREN ouvre la voie à l'innovation pour ses clients grâce à un acide propionique 100% biosourcé (certifié COSMOS), produit par fermentation naturelle dans l'usine AFYREN NEOXY


Clermont-Ferrand/Lyon, le 1er octobre 2026 à 07h45 CEST - AFYREN, société de greentech qui offre aux industriels des produits biosourcés et bas-carbone grâce à sa technologie de fermentation unique basée sur un modèle complètement circulaire, met en avant le potentiel de ses ingrédients pour les cosmétiques, à travers un cas d'utilisation concret chez l'un de ses clients.

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