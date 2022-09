Lancement du nouveau CFA ARCADIA Campus en Bourgogne Franche-Comté

Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, annonce le lancement de son nouveau CFA Arcadia Campus en Bourgogne Franche Comté inauguré en juin dernier en présence d’une soixantaine d’invités : entreprises, de nombreux institutionnels et élus de la Région dont Monsieur Le Sous-Préfet de Charolles, M. David Roche et le Maire de La Clayette, M. Christian Lavenir.



Ce nouveau CFA ARCADIA CAMPUS, situé sur l’ex-site de production POTAIN , accueille sur cette rentrée de septembre 2022, deux nouvelles formations axées sur le BTP :

• Coffreur Bancheur : métier du gros œuvre pour le dressage de murs en béton armé et de fondations.

• Maçon Voirie et Réseaux Divers (VRD) : réalisation des travaux de voirie, de canalisations et d’aménagement urbain.



Ces formations aux métiers de la construction qui connaissent une forte demande viennent ainsi renforcer l’offre du Groupe et confirment la stratégie de Mare Nostrum visant à pallier le manque de compétences actuel.