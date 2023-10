(AOF) - Le lancement du Groupe Rayne a été annoncé aujourd’hui. Il s'est construit autour de L&A Finance, qui a incubé avec succès 4 cabinets en gestion de patrimoine. À ce jour, le Groupe Rayne compte plus de 100 conseillers et gère plus de 1,6 milliard d'euros d'actifs. Il compte se développer en "se concentrant sur la croissance organique et l'incubation de nouveaux cabinets de conseil en gestion de patrimoine".

"Chaque cabinet maintient son unicité et son autonomie, tout en profitant du soutien actif du groupe", a précisé le Groupe Rayne.

Jérôme Rusak et Laurent Halimi, co-fondateurs du Groupe Rayne, expliquent : "Nous avons observé que de nombreux jeunes conseillers au sein de L&A Finance aspiraient à gagner en autonomie en lançant leur propre cabinet et en créant leur propre marque. En mettant à leur disposition un ensemble de services et de ressources, nous avons constaté que cela accélérait considérablement leur développement. La constitution d'un groupe s'est avérée être une démarche évidente pour rationaliser nos dépenses en mutualisant nos ressources tout en renforçant notre présence sur le marché."

En termes de perspectives, le Groupe Rayne cible 2 milliards d'euros d'actifs conseillés d'ici 2024, avec un plan de recrutement visant à regrouper 150 conseillers.