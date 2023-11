Lancement du Club Actionnaires de Hoffmann Green Cement Technologies

• Devenez membre du Club en vous inscrivant ici : https://www.ciments-hoffmann.fr/investisseurs/club-actionnaires/le-club-actionnaires-lespace-dechanges-dedie-aux-actionnaires/



• Organisation d’un 1er événement le 6 décembre 2023 : visite du site de production de Bournezeau, cocktail déjeunatoire et échanges avec le management





Réservé aux actionnaires détenant au moins 1 action d’Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR), le Club Hoffmann a pour ambition de créer une relation de proximité entre la Société et ses actionnaires qui partagent la même raison d’être : agir en faveur de la décarbonation du secteur de la construction.



Le Club actionnaires d’Hoffmann Green vous permet notamment de :

1) Bénéficier de l’information détaillée sur les actualités d’Hoffmann Green et son secteur d’activité ;

2) Participer à des évènements privilégiés pour rencontrer les dirigeants du Groupe et échanger autour des grandes orientations stratégiques.



Le 1er évènement organisé aura lieu le 6 décembre 2023 à 10h00 et vous permettra de visiter le site de production de Bournezeau et d’échanger avec le management.





Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : ciments-hoffmann@newcap.eu