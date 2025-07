LANCEMENT DU CLUB ACTIONNAIRES ADVINI

ORGANISATION DU PREMIER ÉVÉNEMENT DU CLUB ACTIONNAIRES ADVINI : VISITE DE LA MAISON CHAMPY À BEAUNE





AdVini annonce le lancement de son Club Actionnaires, ouvert à tous les actionnaires détenant au moins une action du Groupe. Le Club Actionnaires AdVini a pour ambition de créer une relation de proximité avec ses actionnaires, regroupés autour de la raison d’être d’AdVini : « Agir chaque jour avec humanité, unis dans la diversité, pour la valorisation des Vignobles et des Hommes. »



LANCEMENT D’UN CLUB ACTIONNAIRES





Le Club Actionnaires AdVini vous permet notamment de :





1. Bénéficier de l’information détaillée sur les actualités d’AdVini et de ses prestigieuses Maisons de Vins ;



2. Participer à des évènements privilégiés pour rencontrer les dirigeants d’AdVini et échanger autour des grandes orientations stratégiques dans le cadre somptueux des vignobles du Groupe ;



3. Accéder aux meilleures offres proposées par le Club Français du Vin by Advini avec une sélection de vins, regroupant des crus d’exception provenant de vignobles de régions viticoles renommées, mais également des découvertes inédites