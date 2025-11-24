 Aller au contenu principal
Lancement du 1er forage géothermique du projet Lithium de France
information fournie par Boursorama CP 24/11/2025 à 19:00

Arverne annonce le démarrage du forage du premier doublet géothermique sur le site de Schwabwiller en Alsace.

Conformément au calendrier établi, après les travaux de préparation de site, les équipes d’Arverne débutent les opérations de forage. En surface, les deux puits seront espacés de 10 mètres pour progressivement s’éloigner l’un de l’autre afin d’atteindre un espacement d’1 kilomètre à 2 400 mètres de profondeur.
Ces premiers forages permettront de confirmer le débit, la température et la teneur en lithium du fluide géothermal sur ce site. Cette phase sera déterminante pour collecter des données qui contribueront à affiner les modèles géologiques et à adapter les protocoles techniques.

Les opérations de forage du premier doublet du projet Lithium de France se dérouleront sur une durée de 7 mois, elles contribueront au volume d’activité brut 2025 et 2026. Arverne confirme et précise ses prévisions 2025 dont le volume d’activité brut attendu entre 25 et 27 M€, soit une progression de +45% à +55% par rapport à 2024.

