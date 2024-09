Lancement de Montpensier Arbevel

(AOF) - Montpensier et Arbevel allient leurs forces et leurs expertises, avec le soutien d'Amundi et de Weinberg Capital Partners, pour créer Montpensier Arbevel. Ils ont pour objectif d'accélérer leur développement au service de leur clientèle, en France et à l'International. Montpensier Arbevel apportera son expertise de la gestion active aux investisseurs institutionnels et privés, ainsi qu'aux CGP. La fusion entre Montpensier et Arbevel sera préalablement soumise à l'agrément de l'AMF.

Montpensier Arbevel représentera un encours cumulé de gestion de 6 milliards d'euros et une équipe de plus de 80 personnes dont près de 50 professionnels de l'investissement. Montpensier Arbevel s'adressera aux investisseurs institutionnels, family offices, à la clientèle privée et aux conseillers en gestion de patrimoine, en France et en Europe.

Montpensier Arbevel couvrira une gamme étendue d'actifs : actions européennes, grandes, moyennes et petites capitalisations, actions internationales et thématiques, obligations convertibles, obligations souveraines et corporate, dette privée, private equity santé et gestion diversifiée.

Dans le domaine des actions, Montpensier Arbevel a notamment pour objectif de continuer à se distinguer par sa forte expertise mid caps et actions thématiques internationales de croissance : la santé, la technologie, les solutions climatiques et les innovations dans ces secteurs.

Montpensier Arbevel sera animée par les équipes actuelles. Guillaume Dard sera président du conseil de surveillance, Jean-Baptiste Delabare sera président du directoire qu'il formera avec Sébastien Lalevée et Sébastien Barbe.