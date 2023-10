Lancement de la première version de l’application MYHOTELMATCH

MYHOTELMATCH, la plateforme de voyage de luxe nouvelle génération basée sur le matching, déploie la toute première version de son application. Disponible à quelques privilégiés avant d’être téléchargeable sur les stores le 1er novembre, l’application nouvelle génération de réservation d’hôtels voit le jour après une année intense de développement et d’engagement.



Cette première version de l’application propose quatre fonctionnalités de base, essentielles à l’application : le profiling, le matching, le chating et le booking.



Multi profilage pour un matching réussi déclencheur d’expériences uniques

MYHOTELMATCH propose un multi-profiling empirique, évolutif et volontaire basé sur des éléments fixes et variables pour les hôteliers (équipes, mix-client, période…) mais aussi pour les voyageurs (type de séjour souhaité, budget, accompagnants…).