Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles d'imagerie médicale et concepteur de Myrian®, est heureux de présenter la nouvelle version 2.9 de sa plateforme dont l'accent est mis sur les nouveautés cliniques.



Les examens de perfusion cérébrale scanner désormais pris en charge

La nouvelle application clinique Myrian XP-Brain Perfusion CT permet de réaliser des examens de perfusion cérébrale par scanner. Cette solution répond à un fort besoin clinique notamment dans le cadre de la prise en charge de l'AVC qui est une priorité en termes de santé publique. Avec environ 150 000 nouveaux cas par an1 en France, il constitue la première cause de handicap acquis et la seconde cause de décès chez la femme, la troisième chez l'homme. Le temps est un facteur déterminant pour les patients présentant des signes évocateurs d'un AVC qui doivent obtenir le plus rapidement possible une imagerie cérébrale afin de définir le traitement le plus adapté.