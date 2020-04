Lancement de la formation Covid-19 pour le BTP - Déploiement de l'offre auprès des clients et partenaires

Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, a mis à profit son expertise et son savoir-faire historique dans le BTP pour lancer une nouvelle offre de formation sur les mesures sanitaires à respecter en période d'épidémie de Covid-19.

Cette offre, conforme aux préconisations du guide de l'OPPBTP, permet de former les professionnels du bâtiment et des travaux publics aux nouvelles exigences et règlementations à respecter afin d'assurer la continuité de leur activité en toute sécurité pour leur personnel.