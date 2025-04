Lancement de la construction du démonstrateur d’extraction de lithium en Alsace

Pau, le 15 avril 2025 – Arverne Group (code ISIN : FR001400JWR8, code mnémonique ARVEN), acteur industriel spécialisé dans la production des ressources renouvelables du sous-sol, franchit une nouvelle étape en lançant la construction du démonstrateur d’Extraction Directe de Lithium géothermal (DLE) pour son projet alsacien.

Installé dans le Bas-Rhin, ce démonstrateur jouera un rôle clé pour évaluer les ressources en lithium ainsi que les performances techniques et économiques en situation réelle de la technologie innovante DLE. Il permettra de valider le procédé d’extraction du lithium à partir de saumures géothermales du Bassin Rhénan optimisant à la fois le rendement, la sélectivité et l’impact environnemental.



Initiée en 2024 par des études et pré-commandes, la construction du démonstrateur bénéficie du soutien de BPI France, projet financé par le Gouvernement dans le cadre de France 2030 et financé par l’Union européenne – Next Generation EU dans le cadre du plan France Relance.

L’équipement a été conçu en collaboration avec DG SKID, expert reconnu dans ce domaine, suite à la phase pilote menée par Lithium de France dans les laboratoires d’Equinor en Norvège, partenaire historique du Groupe et co-actionnaire de Lithium de France. Le démonstrateur sera implanté en Alsace du Nord, sur le premier doublet géothermal dont le début des travaux est prévu dans les prochains mois, sous réserve de l’autorisation préfectorale de forage.