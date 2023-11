Lancement d’une étude évaluant BIOCERA-VET® dans l'ostéosarcome canin menée par la prestigieuse Université de Floride

Etude mesurant l'efficacité de la cimentoplastie avec BIOCERA-VET® Osteosarcoma et associée à la radiothérapie stéréotaxique

Évaluation de l'effet sur la boiterie et le risque de fracture pathologique

L'Université de Floride est classée au 7ème rang des écoles vétérinaires américaines par le magazine U.S. News & World Report



Gosselies (Wallonie, Belgique), le 23 novembre 2023 - 7h30 CET – TheraVet (ISIN : BE0974387194 - mnémonique : ALVET), société de biotechnologie pionnière dans le traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie, annonce le lancement d'une étude clinique mesurant l'efficacité de la cimentoplastie avec BIOCERA-VET® Osteosarcoma combinée à la radiothérapie stéréotaxique (RST) chez des patients atteints d'ostéosarcome. L'étude sera dirigée par le Dr Marilia Takada (DVM, PhD, DACVR Oncologie radiologique), professeur adjoint et chef du service de radio-oncologie, et par le Dr Judith Bertran (DVM, MRCVS, DACVS (SA), ACVS Oncologie chirurgicale), professeur adjoint et cheffe du service d'oncologie chirurgicale de l'Université de Floride.



Pour recevoir toute l'information financière de TheraVet en temps réel, faites-en la demande par mail à theravet@newcap.eu