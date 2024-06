Lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d’un montant de 1,5 M€

PARIS (France), le 18 juin 2024 – 8h00 (CEST) – SpineGuard (FR0011464452 – ALSGD), entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical (DSG®) par mesure locale de la conductivité électrique des tissus en temps réel pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux (la « Société »), annonce le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (« DPS ») des actionnaires d’un montant de 1 503 864,44 € par l’émission de 7 915 076 actions nouvelles, pouvant être porté à un maximum de 1 729 444,03 € en cas d’émission de 9 102 337 actions nouvelles supplémentaires en cas d’exercice intégral de la clause d’extension, au prix unitaire de 0,19 €, représentant une décote faciale de 23,69% par rapport au cours de clôture du 17 juin 2024 (0,2490 €), avec une parité de 1 action nouvelle pour 6 actions existantes (l’« Augmentation de Capital »).



Retrouvez l’interview des dirigeants et co-fondateurs : https://vimeo.com/960622586/91ce45281a?share=copy

Ainsi que la présentation et foire aux questions dédiées à l’Augmentation de Capital : https://www.spineguard.com/fr/investisseurs/augmentation-de-capital/



Pour recevoir toute l'information financière de SpineGuard en temps réel, faites-en la demande par mail à spineguard@newcap.eu.