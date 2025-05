Lancement d'une augmentation de capital avec maintien du DPS pour financer son ambition de transformation stratégique

- Levée de fonds d’un montant de 1,41M€ avec maintien du DPS

- Prix de souscription par Action Nouvelle : 0,57 euros

- Parité de souscription : 11 DPS pour 7 Actions Nouvelles

- Période de souscription : du 23 mai au 26 juin 2025

- Opération garantie à titre réductible à 100%.



Cette augmentation de capital a pour objectif d’initier la transformation stratégique de la société pour évoluer d’un spécialiste BtoC des technologies dédiées aux seniors à un groupe de technologie hybride, multi-activité, équilibré entre produits, services et revenus récurrents.



Le groupe vise à l’horizon 2028 une activité dont 50% du chiffre d’affaires proviendra de revenus récurrents et une marge EBITDA cible de 3 millions d’euros. La croissance sera portée par une combinaison de développement organique et d’acquisitions ciblées dès 2025. Le financement de cette transformation reposera principalement sur un levier bancaire et obligataire non dilutif.