Lancement d' un indice pour lutter contre la pollution plastique

(NEWSManagers.com) - Solactive, ISS ESG et Morgan Stanley ont lancé un indice sur l' avenir du plastique, le Solactive ISS ESG Future of Plastic. Cet indice se compose d' entreprises cotées mondiales qui sont jugées comme ayant des performances de pointe en matière d'innovation et de mise en œuvre de solutions pour les déchets plastiques et d'usage efficace des matériaux.

L'indice Solactive ISS ESG Future of Plastic vise à répondre à " l'intérêt croissant de la société pour la problématique des déchets plastiques qui affectent la planète, et des investisseurs, alors que les déchets plastiques deviennent un thème d'investissement de plus en plus important " , explique un communiqué.

Morgan Stanley a conçu la méthodologie de l'indice en utilisant les données d'ISS ESG. Partant de l'univers de l'indice Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap, l'indice Solactive ISS ESG Future of Plastic Index évite les entreprises présentant de faibles liquidités, des risques environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) majeurs, et les entreprises ayant des liens avec des produits contribuant à la dégradation des écosystèmes marins, tels que les microbilles ou les emballages plastiques à usage unique importants.

Les entreprises qui restent sont ensuite classées en fonction d' une note de solutions pour les déchets plastiques, reflétant l'implication des entreprises dans les solutions et pratiques de recyclage, l'utilisation de contenu recyclé, l'utilisation efficace des matières premières, l'extension de la durée de vie utile des produits, et/ou le développement d'alternatives aux plastiques à usage unique et aux microplastiques. L'indice est construit en investissant dans le panier à pondération égale des 50 actions " leaders" classées en tête de la méthodologie de notation propriétaire.

Outre son orientation thématique, l' indice inclut un filtre ESG basé sur les données d'ISS ESG. En outre, les entreprises qui participent à la recherche et au développement d'armes controversées ou qui exercent des activités commerciales liées à des dommages environnementaux importants, telles que l'extraction du charbon, sont exclues de l'indice de référence. Enfin, toutes les entreprises éligibles doivent démontrer qu' elles ont un plan solide pour éviter des impacts négatifs importants sur les écosystèmes marins.