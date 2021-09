Lancement d' un ETF détox

(NEWSManagers.com) - Les personnes en quête d' une vie plus saine ont désormais un ETF à leur disposition.

HANetf, Quickro et Tematica Research viennent de lancer le Cleaner Living ESG-S UCITS ETF, exposé aux entreprises censées profiter de la croissance des biens et services meilleurs pour notre corps et pour l' environnement.

" Plusieurs facteurs sont à l'origine de cette évolution, notamment la sensibilisation croissante à la santé physique et mentale, les préoccupations grandissantes concernant l'obésité, le diabète, les sucres " ajoutés" , les ingrédients génétiquement modifiés et autres ingrédients artificiels dans l'alimentation, les soins personnels et d'autres produits, ainsi que l'inquiétude croissante quant à l'impact de l'empreinte écologique de chacun " , explique un communiqué.

Appelé DTOX, l' ETF suit l' indice Tematica Bita Cleaner Living Sustainability Screened qui décline le concept de vie plus saine et propre sur cinq secteurs : l' alimentation et la restauration, la santé et la beauté, la construction et les infrastructures, le transport et enfin l' énergie.

Tematica Research constitue un panier d'entreprises qui tirent au moins 80 % de leur chiffre d'affaires ou de leurs bénéfices du changement structurel qui favorise un mode de vie plus sain. Les entreprises de l'indice comprennent Beyond Meat, Blink Charging Co, Nio, Peloton Interactive, Renewable Energy Group, Trex Company et Tesla.

DTOX sera coté sur les Bourses de Londres, de Francfort et de Milan début septembre et sera autorisé à la vente dans plusieurs pays d' Europe.