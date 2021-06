Lancement commercial de la marque LAST®

Paris, le 14 juin 2021 : Global Bioenergies annonce le lancement dès aujourd'hui de la marque de maquillage LAST, première gamme de maquillage longue durée à plus de 90% d'origine naturelle. Les 18 références de mascaras, mascaras sourcils et ombres à paupières de la gamme sont désormais disponibles sur le site www.colors-that-last.com. Les tests instrumentaux et les études cliniques démontrent des performances se hissant au niveau des meilleurs produits conventionnels du marché : c'est la première fois qu'une marque composée à plus de 90% d'ingrédients naturels atteint de telles performances.

Les produits de la gamme LAST seront disponibles dès ce lundi 14 juin 2021 à 14h sur le site www.colors-that-last.com.

Marc Delcourt, Directeur Général de Global Bioenergies, explique : « C'est une étape importante que nous avons franchie ici : pour réaliser cette gamme de produits de très haute performance et de qualités sensorielles et colorielles hors du commun, Global Bioenergies a dû se réinventer. Nous démontrons notre engagement concret au service de l'environnement en rendant possible la naturalité dans un segment de la cosmétique dont elle était encore quasi absente. »