Lamb Weston progresse après des résultats du T1 supérieurs aux attentes
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 15:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

30 septembre - ** Les actions du fabricant de produits de pommes de terre surgelés Lamb Weston LW.N ont progressé jusqu'à 7,2 % pour atteindre un plus haut de près de six mois de 59,66 $

** Les ventes nettes du premier trimestre se sont élevées à 1,66 milliard de dollars, contre une estimation des analystes de 1,62 milliard de dollars (données compilées par LSEG)

** Les ventes du segment international ont augmenté de 4 %, tandis que celles du segment nord-américain ont diminué de 2 %

** Le bénéfice par action ajusté de 74 cents au 1er trimestre a dépassé l'estimation de 55 cents

** La société réaffirme ses prévisions de chiffre d'affaires net et d'EBITDA ajusté pour l'exercice 2026

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont baissé de 16,7 % depuis le début de l'année

