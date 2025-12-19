Lamb Weston plonge après avoir maintenu ses prévisions de ventes annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

19 décembre - ** Les actions du fournisseur de frites surgelées Lamb Weston LW.N ont baissé de ~21% à $47 dans les premiers échanges ** L'action devrait connaître sa pire journée depuis près d'un an, si les pertesse maintiennent ** La société maintient de nouveau ses prévisions de ventes annuelles et affiche des revenus et des bénéfices en hausse pour le deuxième trimestre ** La prévision réaffirmée malgré les chiffres trimestriels implique un second semestre plus faible que prévu, selon les analystes de Jefferies

** Le chiffre d'affaires net devrait se situer entre 6,35 et 6,55 milliards de dollars ** Les ventes trimestrielles s'élèvent à 1,62 milliard de dollars, contre 1,59 milliard de dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG

** Mais la marge brute ajustée du deuxième trimestre a diminué de 15,6 millions de dollars pour atteindre 327,9 millions de dollars en raison de la baisse séquentielle des prix ainsi que des coûts plus élevés des matières premières et de la fabrication

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de près de 11 % depuis le début de l'année