Lamb Weston maintient ses prévisions de ventes annuelles malgré des résultats trimestriels en hausse

Lamb Weston LW.N a maintenu ses prévisions de ventes annuelles intactes pour la deuxième fois cette année vendredi, même si le fournisseur de pommes de terre surgelées a largement battu les estimations de résultats trimestriels, signalant une demande modérée pour le reste de l'année fiscale.

Les actions de la société, qui fournit également des accompagnements de pommes de terre et des amuse-gueules à des chaînes de restauration rapide telles que McDonald's MCD.N et Yum Brands YUM.N , étaient en baisse de près de 18 % dans les premiers échanges.

Les prévisions réaffirmées malgré les chiffres trimestriels impliquent un second semestre plus faible que prévu, ont déclaré les analystes de Jefferies.

L'inflation persistante et les incertitudes commerciales ont poussé les consommateurs à éviter les dépenses non essentielles telles que les sorties au restaurant, réduisant ainsi la fréquentation des restaurants.

Bien que les ventes internationales de la société aient augmenté de 4 % par rapport à l'année précédente au cours du deuxième trimestre, en Amérique du Nord, qui contribue à la majorité des revenus, les ventes sont restées stables à 1,07 milliard de dollars.

Lamb Weston est également confronté à des risques tarifaires en raison de sa dépendance à l'égard de matières premières importées telles que l'huile de palme, même si les prix des matières premières, telles que les pommes de terre, ont chuté.

La société a maintenu ses prévisions annuelles de 6,35 à 6,55 milliards de dollars, dont le point médian est inférieur à l'estimation des analystes de 6,52 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle a déclaré un chiffre d'affaires de 1,62 milliard de dollars pour le trimestre clos le 23 novembre, supérieur aux estimations de 1,59 milliard de dollars.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 69 cents par action pour le deuxième trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 65 cents par action.