Lamb Weston en baisse après avoir maintenu ses prévisions de ventes annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 décembre - ** Les actions du fournisseur de frites surgelées Lamb Weston LW.N sont en baisse de ~13% à 51,43 $ avant la mise sur le marché

** La société maintient à nouveau ses prévisions de ventes annuelles dans un contexte d'incertitude économique croissante

** Les ventes nettes devraient se situer entre 6,35 et 6,55 milliards de dollars

** La marge brute ajustée du quatrième trimestre a diminué de 15,6 millions de dollars pour atteindre 327,9 millions de dollars en raison de la baisse séquentielle des prix ainsi que des coûts plus élevés des matières premières et de la fabrication

** Ventes trimestrielles de 1,62 milliard de dollars contre 1,59 milliard de dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de près de 11 % depuis le début de l'année