Lam Research se concentre sur l'intégration de l'IA dans ses outils de fabrication de puces dans le cadre de son expansion aux États-Unis, déclare son directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

Lam Research LRCX.O s'attache à doter ses outils de fabrication de semi-conducteurs de capacités de détection et d'intelligence artificielle afin d'en améliorer la productivité, alors que la société prévoit d'étendre ses activités en Arizona et en Californie, a déclaré jeudi son directeur général à Reuters. Les actions de Lam, qui fournit des fabricants de puces tels que Micron Technology MU.O et Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 2330.TW , ont augmenté de plus de 75 % cette année, la forte demande en puces d'IA ayant incité les clients à acheter davantage d'outils. Le directeur général de Lam, Tim Archer, a déclaré lors d’une interview que l’objectif stratégique de l’entreprise pour les deux prochaines années serait d’équiper ces outils de davantage de capteurs générant des données pouvant être analysées par des systèmes d’IA afin de détecter rapidement les problèmes et les inefficacités. Cela aiderait ses clients à produire davantage de puces avec moins de défauts sur chaque plaquette, ces disques de silicium de la taille d’une assiette sur lesquels les puces brutes sont imprimées.

M. Archer a fait ces commentaires alors que Lam organisait un concours de capital-risque à son siège social de Fremont, en Californie, où elle a octroyé un investissement de 250 000 dollars à une start-up appelée Lightfinder. Cette spin-off du Massachusetts Institute of Technology a réduit la taille et le coût d’un outil autonome essentiel à la mesure des puces, de sorte que celui-ci puisse être intégré à une machine existante plutôt que de nécessiter une étape distincte dans le processus de fabrication des puces.

« Plus vous collectez de données provenant de la machine elle-même ou de la plaquette, plus vos modèles seront performants pour prédire ce qui se passe et commencer à réagir efficacement aux problèmes du système », a déclaré M. Archer. « Ce que l'IA nous permet de faire... c'est essentiellement d'identifier des conditions dans le système dont nous ne savions pas auparavant qu'elles constituaient un problème. »

M. Archer a également confirmé que Lam avait l'intention d'ouvrir un site supplémentaire dans la région de Phoenix pour soutenir des clients tels que TSMC et qu'elle prévoyait d'investir davantage dans son siège social en Californie, où elle continue d'assurer des activités de fabrication. Le Phoenix Business Journal a rapporté en décembre que Lam avait dépensé plus de 45 millions de dollars pour un bâtiment de 148 000 pieds carrés (13 750 mètres carrés) situé à proximité des immenses usines de TSMC dans cette région, mais Lam n’a pas encore détaillé ses projets pour ce site.

« Il est clair que nous considérons l’Arizona comme un lieu où nous devons être présents pour soutenir nos clients », a déclaré M. Archer. « Je pense que vous verrez très bientôt d’autres investissements arriver ici, dans la région de Fremont. »