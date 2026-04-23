Lam Research prévoit un chiffre d'affaires trimestriel en hausse grâce à la forte demande d'outils de fabrication de puces

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(Mise à jour des actions, ajout des commentaires du directeur financier au paragraphe 6)

Le fabricant américain d'équipements pour puces Lam Research LRCX.O a prévu un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre supérieur aux attentes de Wall Street mercredi, les entreprises ayant augmenté leurs commandes pour ses outils de fabrication de puces utilisés pour fabriquer des semi-conducteurs avancés d'intelligence artificielle.

Les actions de la société ont augmenté de plus de 2 % dans les échanges prolongés.

La hausse de la demande de puces puissantes qui alimentent les grands modèles de langage et les applications d'intelligence artificielle a entraîné une augmentation des dépenses en équipements de fabrication de puces proposés par des entreprises telles que Lam Research.

La société Lam, basée à Fremont, en Californie, prévoit que le chiffre d'affaires du quatrième trimestre se terminant le 28 juin sera de 6,60 milliards de dollars, plus ou moins 400 millions de dollars, par rapport à une estimation de 6,09 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Lam est un fournisseur d'équipements de gravure et de dépôt, une technologie qui fait partie intégrante de la production des circuits intégrés les plus avancés de l'industrie des puces.

Le solde des revenus différés à la fin du troisième trimestre s'élevait à 2,22 milliards de dollars,a déclaré le directeur financier Doug Bettinger lors d'une conférence téléphonique avec les analystes après la publication des résultats. Dans ce solde, les acomptes versés par les clients ont diminué d'environ 300 millions de dollars et sont maintenant à leur niveau le plus bas depuis près de quatre ans, a-t-il déclaré.

Les actions de Lam ont augmenté de près de 60 % cette année, après avoir bondi d'environ 137 % en 2025, soutenues par une forte demande de semi-conducteurs pour l'IA, les concepteurs de puces recherchant des équipements pour créer des processeurs capables de répondre aux besoins croissants en matière de calcul.

L'entreprise prévoit un bénéfice ajusté de 1,65 dollar par action, plus ou moins 15 cents, pour le quatrième trimestre, alors que les analystes s'attendent à un bénéfice de 1,45 dollar par action.

Pour le troisième trimestre, qui s'est achevé le 29 mars, Lam a déclaré un chiffre d'affaires de 5,84 milliards de dollars, dépassant les estimations de 5,78 milliards de dollars.

Il a affiché un bénéfice ajusté de 1,47 $ par action pour le trimestre, dépassant également l'estimation de 1,36 $ par action.