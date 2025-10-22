Lam Research en baisse, les investisseurs se focalisent sur la demande d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 octobre - ** Les actions de Lam Research LRCX.O chutaient de 2,8% mercredi avant la publication de ses résultats trimestriels après la clôture du marché, alors que les analystes s'attendent à ce que le fabricant d'outils de fabrication de puces affiche une forte croissance de son chiffre d'affaires, alimentée par la demande d'intelligence artificielle, et que la politique commerciale mondiale du président américain Donald Trump reste une source de préoccupation.

** Les analystes prévoient un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 26% à 5,23 milliards de dollars, un BPA ajusté de 1,22 $ contre 0,86 $ il y a un an, selon LSEG

** Le 2 octobre, le fabricant d'équipements pour puces Applied Materials AMAT.O a prévu () un impact de 600 millions de dollars sur son chiffre d'affaires de l'exercice 2026 après que les États-Unis aient pris des mesures répressives () à l'encontre des entreprises chinoises qui utilisent des filiales pour contourner les restrictions sur les équipements de fabrication de puces et d'autres technologies

** L'action LRCX a bondi d'environ 93% depuis le début de l'année, dépassant de loin la hausse de 18% du Nasdaq .IXIC

** L'action se négociait récemment à 30 fois les bénéfices attendus, bien au-dessus de sa moyenne quinquennale de 20 pour le ratio cours/bénéfice prévisionnel, ce qui suggère que les actions sont peut-être surévaluées.