NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 240,50
-0,45%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Lam Research en baisse, les investisseurs se focalisent sur la demande d'IA
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 17:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 octobre - ** Les actions de Lam Research LRCX.O chutaient de 2,8% mercredi avant la publication de ses résultats trimestriels après la clôture du marché, alors que les analystes s'attendent à ce que le fabricant d'outils de fabrication de puces affiche une forte croissance de son chiffre d'affaires, alimentée par la demande d'intelligence artificielle, et que la politique commerciale mondiale du président américain Donald Trump reste une source de préoccupation.

** Les analystes prévoient un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 26% à 5,23 milliards de dollars, un BPA ajusté de 1,22 $ contre 0,86 $ il y a un an, selon LSEG

** Le 2 octobre, le fabricant d'équipements pour puces Applied Materials AMAT.O a prévu () un impact de 600 millions de dollars sur son chiffre d'affaires de l'exercice 2026 après que les États-Unis aient pris des mesures répressives () à l'encontre des entreprises chinoises qui utilisent des filiales pour contourner les restrictions sur les équipements de fabrication de puces et d'autres technologies

** L'action LRCX a bondi d'environ 93% depuis le début de l'année, dépassant de loin la hausse de 18% du Nasdaq .IXIC

** L'action se négociait récemment à 30 fois les bénéfices attendus, bien au-dessus de sa moyenne quinquennale de 20 pour le ratio cours/bénéfice prévisionnel, ce qui suggère que les actions sont peut-être surévaluées.

Valeurs associées

APPLIED MATERIALS
221,9900 USD NASDAQ -1,77%
LAM RESEARCH
141,0200 USD NASDAQ -2,77%
NASDAQ Composite
22 796,38 Pts Index Ex -0,69%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

