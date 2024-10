Laillet Bordier - Acer Finance et Calao Finance fusionnent

(AOF) - Laillet Bordier - Acer Finance (LB&AF) et Calao Finance ont fusionné le 1er septembre dernier, sous la marque ombrelle Acer Finance. "Notre proposition de valeur s’adresse tant aux entrepreneurs et aux familles qu’aux institutionnels et aux spécialistes des patrimoines professionnels et privés. Nos expertises plurielles reposant sur plusieurs piliers : conseil stratégique et financier, gestion sous mandat et gestion d’actifs", souligne Acer Finance.

Ce nouvel ensemble est composé d'une équipe de 30 collaborateurs implantée à Paris, Bordeaux et Chartres. L'encours d'Acer Finance est de 750 millions d'euros.