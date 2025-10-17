 Aller au contenu principal
Lagardère voit son activité progresser au troisième trimestre
information fournie par AOF 17/10/2025 à 08:20

(AOF) - Lagardère a publié sur les 9 premiers mois de 2025 un chiffre d'affaires de 6,899 milliards d'euros, en progression de 4,4 % en données publiées. En données comparables, la croissance s’élève à 3,9 %. L'entreprise a été notamment soutenue par la croissance de Lagardère Publishing (+6,6 %) et de Lagardère Travel Retail (+5,0 %) alors que Lagardère Live s'est replié de 2%.

"Grâce à la solidité de ses performances et à la complémentarité de ses pôles, notre groupe poursuit sa politique d'allocation de capital, répartie entre un désendettement progressif et le versement de dividendes réguliers, tout en investissant et en maintenant une flexibilité permettant de saisir les opportunités de croissance stratégique", a précisé la société qui publiera le 19 février 2026 ses résultats annuels 2025.

